TIVOLI - Esce dalla clinica e sparisce, chi ha visto Diego?

Si chiama Diego Nervo, ha solo 15 anni e di lui non si hanno più notizie da 4 giorni.

Per questo ieri, mercoledì 3 dicembre, i familiari dell’adolescente hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV.

Diego si è allontanato da una struttura di Tivoli domenica pomeriggio 30 novembre, non ha documenti con sé e potrebbe spostarsi con i mezzi.

Alto un metro e 65 per 55 chilogrammi, Diego ha capelli castani lisci di lunghezza media, occhi marroni, orecchini a entrambi i lobi.

Al momento della scomparsa indossava una t-shirt nera, pantalone nero, cappotto nero e scarpe da ginnastica.

Se lo vedete o avete informazioni importanti, potete contattare il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV 388 189 4493.