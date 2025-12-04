TIVOLI – I Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara

Cronaca / 4 Dicembre 2025

Presenti Autorità civili, militari e rappresentanti dell’Associazionismo

Questa mattina, giovedì 4 dicembre, presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Villa Adriana, si sono svolti i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei VV.FF..

Un momento della cerimonia

Numerose le Autorità, civili, militari e dell’Associazionismo presenti accolte dal personale del distaccamento guidato da Luigi Moriconi: ufficiali della Polizia Locale di Tivoli e della Polizia della Città Metropolitana, Carabinieri della stazione di Tivoli Terme, competente per territorio, volontari delle associazioni di Protezione civile dell’hinterland tiburtino.

La Città di Guidonia Montecelio è stata rappresentata dalla vicesindaca Paola De Dominicis.

“Ai Vigili del Fuoco va il più sentito ringraziamento e la più profonda gratitudine per l’instancabile impegno, l’elevata professionalità e la straordinaria dedizione al servizio della comunità.

Il loro quotidiano operato costituisce un esempio autentico di senso del dovere e di spirito di sacrificio, sempre orientato a garantire la sicurezza di tutti noi”, dichiara la vicesindaca De Dominicis.

