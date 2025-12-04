Oggi, giovedì 4 dicembre, dalle 17,30 alle 19,30 alle Scuderie Estensi si terrà il convegno “Festival del Mito”, secondo appuntamento pubblico dedicato alla progettazione condivisa del Festival Mitica Tivoli.

L’incontro segue il successo del primo evento, andato in scena lo scorso 27 settembre nello straordinario contesto del Santuario di Ercole Vincitore, che ha inaugurato il percorso del festival.

Il progetto è ideato dal regista Igor Geat, artista di chiara fama, e dalla dottoressa Tiziana Colagrossi Segnalini, regista teatrale e storica dell’arte.

L’obiettivo comune è costruire un festival stabile e partecipato, capace di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di Tivoli attraverso nuove forme artistiche, performative e culturali.

Alla presenza delle istituzioni patrocinanti, la riunione odierna rappresenta un momento di confronto con la cittadinanza per definire visione, obiettivi e direzioni future, affinché Mitica Tivoli diventi un vero cantiere culturale e un appuntamento annuale per l’intera comunità.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, lo scorso 27 settembre il Santuario di Ercole Vincitore aveva aperto le sue porte per un evento speciale che intreccia mito, storia e tradizione, il primo appuntamento di “Mitica Tivoli”.

In quell’occasione si tenne il focus sui percorsi della transumanza con tavolo partecipato dal titolo “Dalle Colonne d’Ercole al Santuario di Ercole Vincitore”.

A seguire, lo spettacolo teatrale Eracleide, a cura di CAMI – Centro Artistico Multimediale Internazionale. Un’occasione imperdibile per scoprire Tivoli attraverso il mito di Ercole e la memoria delle antiche vie.