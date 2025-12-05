SETTEBAGNI – Scontro frontale auto-furgone sulla Salaria: donna grave in ospedale

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, venerdì 5 dicembre, sulla via Salaria a Roma.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 16 al chilometro 17.

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale, si sono scontrati frontalmente una Renault Twingo condotta da una 60enne e un autocarro Iveco.

L’impatto è stato violentissimo e la conducente è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.

In collaborazione con la Polizia Locale di Monterotondo, la via Salaria è stata chiusa per garantire le operazioni di soccorso in sicurezza e attualmente – alle ore 18,30 – si procede con senso unico alternato nel tratto tra Roma e Monterotondo.

Stando ad una prima ipotesi della Polizia di Roma Capitale, la 60enne al volante sarebbe stata colta da malore.

A stabilire l’esatta dinamica dell’incidente saranno gli esiti dei rilievi.