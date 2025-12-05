GUIDONIA - Colletta alimentare davanti ai supermercati per aiutare gli indigenti

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 5 Dicembre 2025

Domani l'iniziativa dell’associazione “Il Gabbiano Laborioso” in occasione delle festività

L’obiettivo dell’iniziativa è supportare le persone in difficoltà in occasione delle prossime festività natalizie.

Si terrà domani, sabato 6 dicembre, la raccolta alimentare promossa dall’associazione “Il Gabbiano Laborioso” di Guidonia.

Dalle 8,30 alle ore 13 i volontari della Onlus raccoglieranno prodotti alimentari a lunga conservazione, come olio, tonno e carne in scatola, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, alimenti per l’infanzia e riso, per donarli a chi ne ha bisogno.

La raccolta si terrà davanti ai supermercati Conad di via Visintini, a Guidonia Centro, e di via Tiburtina chilometro 21, al Bivio di Guidonia.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  MONTEROTONDO – Istituite le “piazze culturali” per le esibizioni degli artisti di strada

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 