L’obiettivo dell’iniziativa è supportare le persone in difficoltà in occasione delle prossime festività natalizie.

Si terrà domani, sabato 6 dicembre, la raccolta alimentare promossa dall’associazione “Il Gabbiano Laborioso” di Guidonia.

Dalle 8,30 alle ore 13 i volontari della Onlus raccoglieranno prodotti alimentari a lunga conservazione, come olio, tonno e carne in scatola, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, alimenti per l’infanzia e riso, per donarli a chi ne ha bisogno.

La raccolta si terrà davanti ai supermercati Conad di via Visintini, a Guidonia Centro, e di via Tiburtina chilometro 21, al Bivio di Guidonia.