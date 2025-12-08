Giovani e meno giovani con la bottiglia di alcol al seguito.

Scene di ordinaria quotidianità, di giorno e di sera nella zona di Fonte Nuova, dove sempre più frequentemente gruppi di persone monopolizzano gli spazi pubblici, trasformandoli in luoghi di bivacco e creando degrado e disagio.

Per questo il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni ha deciso di vietare la vendita di alcol in bottiglie durante le festività natalizie.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 27 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata venerdì 5 dicembre dal primo cittadino fontenovese.

L’ordinanza è in vigore da sabato 6 dicembre fino a martedì 6 gennaio 2026 dalle ore 19 alle ore 4 del mattino.

Il provvedimento è rivolto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e su aree pubbliche, a quelle commerciali in sede fissa e quelle alimentari su aree pubbliche, oltre che alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non.

Sono previsti:

– il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro, escluse le bevande comprese nelle consegne a domicilio;

– il divieto di vendita tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro;

– l’obbligo per i gestori di vendita prodotti tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di bevanda alcolica di dotare l’apparecchiatura di vendita con un sistema di riconoscimento elettronico dell’identità, per la tutela dei minori, oppure l’inibizione alla vendita per l’orario indicato;

– l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altri rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

– l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti i propri locali (inclusi strada, marciapiede, ecc.) e delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;

– di evitare che gli avventori escano all’esterno del pubblico esercizio e aree di pertinenza con contenitori (bottiglie, bicchieri, ecc.) di vetro; di mettere in atto ogni azione utile per evitare che gli avventori continuino a stazionare nei pressi del proprio locale anche dopo l’orario di chiusura dello stesso, come ad esempio l’esposizione di avvisi, rimozione delle sedute, tavoli ed ogni altro arredo che possa invogliare lo stazionamento;

– E’, pertanto, consentita, esclusivamente la somministrazione con mescita in contenitori di carta e/o comunque non utilizzabili impropriamente quali oggetti idonei ad offendere.

Secondo l’ordinanza, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e controllo a partire da SABATO 06.12.2025 fino a MARTEDI’ 06.01.2026;

1) a chiunque si trovi nel Comune di Fonte Nuova:

a. il divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro o altri rifiuti che pregiudichino la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano;

2) ai minori degli anni 18 che si trovino nel Comune di Fonte Nuova:

a. il divieto del consumo, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bevande alcoliche.