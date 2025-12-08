MARCELLINA – Rete idrica in manutenzione: l’acqua manca per 9 ore

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 8 Dicembre 2025

Acea garantisce l'autobotte in via Monte Gennaro 

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, mercoledì 10 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Marcellina.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

  • via Rismondi, via Monte Gennaro, via San Polo dei Cavalieri, via Col di Lana, via Principe di Piemonte, via Monte San Gabriele, via delle Mortelle, via Damiano Chiesa, via Principessa di Piemonte, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:

  • via Monte Gennaro angolo via Rismondi.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

