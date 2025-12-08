RIGNANO FLAMINIO – Tutti a pattinare sul ghiaccio: via ai festeggiamenti del Natale

Ieri pomeriggio, domenica 7 dicembre, a Rignano Flaminio è stata un successo di pubblico l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Giacomo Matteotti.

L’evento ha sancito l’inizio del progetto “Natale a Rignano – Edizione 2025” finanziato dalla Regione Lazio con un contributo di 20 mila euro che prevede tante iniziative organizzate dalla Pro Loco.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio, ultimo giorno del “Natale a Rignano – Edizione 2025”.

Durante il mese di festività l’amministrazione comunale ha anche previsto animazione per bambini, un servizio affidato alla “Tubest One Animazione di Vitale Alessandro” di Ciampino di Roma per una somma complessiva di 13.298 euro.

A Susanna Giovannetti, residente a Rignano Flaminio, il Comune ha affidato l’organizzazione di 4 laboratori artistici pomeridiani per i bambini previsti nei giorni 27, 29 dicembre 2025 e 3, 5 gennaio 2026 al costo di 625 euro omnia comprensivo.

E non è finita.

Nella serata del 23 dicembre il teatro comunale Paladino ospiterà il concerto di musica “Christmas Time” l’organizzazione e la realizzazione del quale è stato affidato dal Comune di Rignano Flaminio all’Associazione culturale “Artisti Associati” di Morlupo per una somma pari a 1.800 euro omnia comprensivo

Nella programmazione del Natale 2025 è previsto anche un concerto di musica classica in duo, pianoforte e sassofono, che si terrà nella serata del 29 dicembre presso la Chiesa Collegiata: in questo caso il Comune di Rignano Flaminio ha affidato l’organizzazione e la realizzazione dell’esibizione musicale “Puccini, my love” alla “Esibirsi Società Cooperativa” di Pordenone per un importo di 1.100 euro.

IL PROGRAMMA DEL “NATALE A RIGNANO – EDIZIONE 2025”

DOMENICA 7 DICEMBRE

dalle ore 9:30 alle 17:30 presso Piazza Cavour – MERCATINI NATALIZI: esposizione e vendita di oggettistica varia;

presso Piazza Cavour – esposizione e vendita di oggettistica varia; dalle ore 10:30 alle 12:30 nel paese e nel centro storico – A SPASSO PER RIGNANO: trekking urbano gratuito tra le bellezze storiche rignanesi con partenza e ritorno davanti al Palazzo comunale, passando per il Centro storico, la Torre dei Savelli e la Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS e i volontari del Servizio Civile Universale;

nel paese e nel centro storico trekking urbano gratuito tra le bellezze storiche rignanesi con partenza e ritorno davanti al Palazzo comunale, passando per il Centro storico, la Torre dei Savelli e la Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS e i volontari del Servizio Civile Universale; dalle ore ore 14:30 alle 17:30 nel Centro cittadino, in Piazza della Repubblica, Piazza G. Matteotti e Piazza IV Novembre – ARRIVA NATALE!: pista pattinaggio su ghiaccio, animazione per bambini, accensione luminarie natalizie al suono festoso della Banda folkloristica “La Velocissima” di Rignano Flaminio.

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

dalle ore 9:30 alle 17:30 presso Piazza G. Matteotti e Piazza IV Novembre – MERCATINI NATALIZI: esposizione e vendita di oggettistica varia, pista di pattinaggio su ghiaccio, dalle ore 14,30 animazione e giochi per bambini;

presso Piazza G. Matteotti e Piazza IV Novembre – esposizione e vendita di oggettistica varia, pista di pattinaggio su ghiaccio, dalle ore 14,30 animazione e giochi per bambini; ore 18:30 al Teatro comunale “Paladino” – via S. Rocco, 13 – POVERI CRISTI: spettacolo teatrale di e con ASCANIO CELESTINI all’interno della stagione teatrale in collaborazione con ATCL – Associazione teatrale fra i Comuni del Lazio.

VENERDÌ 12 DICEMBRE

ore 21:00 al Teatro comunale “Paladino” – via S. Rocco, 13 – CONCERTO GOSPEL: con il gruppo GOSPEL ITALIAN SINGERS diretto dal Mo Francesco Finizio e la partecipazione straordinaria di RUTH WHYTE (ingresso gratuito).

SABATO 13 DICEMBRE

dalle ore 09:30 alle 17:30 in Piazza Cavour – MERCATINI NATALIZI: esposizione e vendita di oggettistica varia;

in Piazza Cavour – esposizione e vendita di oggettistica varia; ore 10:00 Catacombe S. Teodora in via S. Sisinio – VISITA ACCOMPAGNATA GRATUITA: a cura dell’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS e i volontari del Servizio Civile Universale;

Catacombe S. Teodora in via S. Sisinio a cura dell’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS e i volontari del Servizio Civile Universale; ore 11:00 Chiesa dei SS. Abbondio e Abbondanzio in via di S. Abbondio – VISITA ACCOMPAGNATA GRATUITA: a cura dell’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS e i volontari del Servizio Civile Universale;

Chiesa dei SS. Abbondio e Abbondanzio in via di S. Abbondio – a cura dell’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS e i volontari del Servizio Civile Universale; dalle ore 14:30 alle 17:30 in Piazza G. Matteotti e Piazza IV Novembre – ASPETTANDO NATALE: pista pattinaggio su ghiaccio, animazione e giochi per bambini.

in Piazza G. Matteotti e Piazza IV Novembre – pista pattinaggio su ghiaccio, animazione e giochi per bambini. dalle ore 16:00 alle 19:00 al Teatro comunale “Paladino” in via S. Rocco, 13 – L’ARTE COME RAPPRESENTAZIONE DELLA VITA: manifestazione a cura dell’Associazione culturale Bottega d’Arte.

DOMENICA 14 DICEMBRE

dalle ore 09:30 alle 17:30 in Piazza G. Matteotti e Piazza IV Novembre – MERCATINI NATALIZI: esposizione e vendita di oggettistica varia, pista pattinaggio su ghiaccio; dalle ore 14,30, animazione e giochi per bambini;

in Piazza G. Matteotti e Piazza IV Novembre – esposizione e vendita di oggettistica varia, pista pattinaggio su ghiaccio; dalle ore 14,30, animazione e giochi per bambini; dalle ore 10:00 alle 12,30 presso il Centro cittadino – WALK FOR THE CURE: passeggiata nel centro cittadino con partenza dal Municipio, passando per il Corso, i Vicoli, Via della Libertà, Piazza Meucci e ritorno al Municipio, evento organizzato in collaborazione con la Komen Italia, in prima linea nella lotta ai tumori al seno;

presso il Centro cittadino – passeggiata nel centro cittadino con partenza dal Municipio, passando per il Corso, i Vicoli, Via della Libertà, Piazza Meucci e ritorno al Municipio, evento organizzato in collaborazione con la Komen Italia, in prima linea nella lotta ai tumori al seno; ore 17:30 al Teatro comunale “Paladino” in via S. Rocco, 13 – PINOCCHIO ALLA ROVESCIA – C’ERA UNA VOLTA UN BAMBINO: la storia di un figlio che salva il padre, spettacolo teatrale a cura di Juppiter APS giovanile.

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE

ore 18:00 presso l’Aula consiliare in via G. Carducci, 1- INCONTRO CON ALESSANDRA CUEVAS: incontro di approfondimento e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne in collaborazione con l’associazione Buonocore.

VENERDÌ 19 DICEMBRE

ore 21:00 al Teatro comunale “Paladino” in via S. Rocco, 13 – RITMI D’INVERNO – CONCERTO DI NATALE: con l’Orchestra Nova Amadeus, organizzato dall’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS e da Flaminia Radio Tv (ingresso gratuito).

SABATO 20 DICEMBRE

dalle ore 9:30 ALLE 17:30 in Piazza Cavour – MERCATINI NATALIZI: esposizione e vendita di oggettistica varia;

in Piazza Cavour esposizione e vendita di oggettistica varia; dalle ore 14:30 alle 17:30 in Piazza G. Matteotti – ECCO BABBO NATALE!: pista pattinaggio su ghiaccio; dalle ore 14,30 animazione e giochi per bambini.

DOMENICA 21 DICEMBRE

dalle ore 9:30 alle 17:30 in Piazza G. Matteotti e Piazza IV Novembre – MERCATINI NATALIZI: esposizione e vendita di oggettistica varia, pista pattinaggio su ghiaccio, animazione e giochi per bambini;

in Piazza G. Matteotti e Piazza IV Novembre – esposizione e vendita di oggettistica varia, pista pattinaggio su ghiaccio, animazione e giochi per bambini; ore 16:00 presso il Teatro comunale “Paladino” in via S. Rocco, 13 – UNA PAROLA TIRA L’ALTRA: spettacolo teatrale della Compagnia Imago Teatro all’interno della rassegna “Primi applausi” riservata a bambini e famiglie.

MARTEDÌ 23 DICEMBRE

ore 21:00 presso il Teatro comunale “Paladino” – CHRISTMAS TIME: concerto jazz a cura dell’Associazione culturale Artisti Associati con la partecipazione di Armando Bertozzi (ingresso gratuito).

VENERDÌ 26 DICEMBRE

dalle ore 14:30 ALLE 17,30 in Piazza G. Matteotti – S. STEFANO IN PIAZZA: pista pattinaggio su ghiaccio, animazione e giochi per bambini.

SABATO 27 DICEMBRE

dalle ore 10:00 alle 12:00 presso la Biblioteca comunale in via del Fossatello, snc – GIOCA CON ME: laboratori creativi per bambini con Susy;

presso la Biblioteca comunale in via del Fossatello, snc laboratori creativi per bambini con Susy; dalle ore 14:30 alle 17:30 in Piazza G. Matteotti – ASPETTANDO LA FINE DELL’ANNO: pista pattinaggio su ghiaccio, animazione e giochi per bambini.

DOMENICA 28 DICEMBRE

dalle ore 14:30 alle 17:30 in Piazza G. Matteotti – ARRIVA LA FINE DELL’ANNO: pista pattinaggio su ghiaccio, animazione e giochi per bambini;

in Piazza G. Matteotti pista pattinaggio su ghiaccio, animazione e giochi per bambini; ore 14:30 presso il Campo sportivo “P.B. Rasi” in Via Falisca snc – PARTITA DEL CUORE: partita di calcio fra una rappresentativa delle Istituzioni locali e una del mondo associazionistico;

presso il Campo sportivo “P.B. Rasi” in Via Falisca snc – partita di calcio fra una rappresentativa delle Istituzioni locali e una del mondo associazionistico; ore 18:30 al Teatro comunale “Paladino” in via S. Rocco, 13 – CONCERTO DI FINE ANNO: con la Banda musicale “B. Severini” di Faleria diretta dal Mo Sergio Belardi, organizzato dall’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS e da Flaminia Radio Tv.

LUNEDÌ 29 DICEMBRE

dalle ore 10:00 alle 12:00 presso la Biblioteca comunale – GIOCA CON ME: laboratori creativi con Susy;

presso la Biblioteca comunale laboratori creativi con Susy; ore 18:00 presso la Chiesa Collegiata in via di S. Maria (centro storico) – PUCCINI MY LOVE: concerto con Manuela Pasqui al piano e Danielle Di Majo al sax.

SABATO 3 GENNAIO

dalle ore 10:00 alle 12:00 presso la Biblioteca comunale – GIOCA CON ME: laboratori creativi con Susy.

DOMENICA 4 GENNAIO

dalle ore 10:30 alle 12:30 nel paese e nei dintorni – PASSEGGIATA DI INIZIO ANNO SULLA VIA LAURETANA DA RIGNANO A FALERIA: con partenza davanti al Palazzo comunale, passando per le Catacombe di Santa Teodora e arrivo in piazza Garibaldi a Faleria, in collaborazione con i Comuni e le Pro Loco di Rignano e Faleria e i volontari del Servizio Civile Universale.

LUNEDÌ 5 GENNAIO

dalle ore 10:00 alle 12,00 presso la Biblioteca comunale – GIOCA CON ME: laboratori creativi con Susy;

presso la Biblioteca comunale laboratori creativi con Susy; ore 18:00 presso la Chiesa Collegiata – RECITAL PIANISTICO: concerto musicale del pianista Edoardo Sanna.

MARTEDÌ 6 GENNAIO

dalle ore 09:30 alle 12:30 presso il Campo sportivo “P.B. Rasi” – TORNEO DELLA BEFANA: torneo di calcio fra squadre giovanili a cura dell’A.S.D. VIGOR Rignano Flaminio;

dalle ore 14:30 alle 17:30 in Piazza G. Matteotti – W L’EPIFANIA: animazione per bambini con la Befana che distribuisce dolcetti. Al termine, premiazione “Concorso sul miglior Presepe, Albero o Addobbo” e “Natale in vetrina” in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS, chiusura della pista di pattinaggio su ghiaccio.

PER INFORMAZIONI:

– Comune di Rignano Flaminio

tel: 0761 597924; email: protocollo@comune.rignanoflaminio.rm.it

sito web: www.comune.rignanoflaminio.rm.it; anche su Facebook

– Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS

cell: 331 4378825; email: proloco.rignano@virgilio.it

sito web: www.prolocorignano.it; anche su Facebook