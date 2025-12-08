TIVOLI – Natale più bello, 10 mila euro per illuminare la Rocca Pia

Ieri, domenica 7 dicembre, per il secondo anno consecutivo la Rocca Pia di Tivoli è stata protagonista della “Poetica della luce” inaugurando il videomapping che accompagnerà tutto il periodo delle festività natalizie.
Per il progetto artistico denominato “La Poetica della Luce – Light Art in Tivoli” l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha previsto una spesa complessiva di 25 mila euro, 20 mila dei quali concessi come contributo dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione dell’iniziativa “Light Art in Tivoli. Percorsi di valorizzazione artistica”.
Con la determina numero 3320 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata il 18 novembre dal dirigente alla Cultura Francesco Rossi il Comune ha approvato il progetto comprendente il Video mapping “La Poetica della Luce” sulla Rocca Pia e il Percorso di light art nel centro storico con installazioni luminose, poesie e opere d’arte, affidandone la realizzazione alla professionista Alessandra Franco, artist & video art creations per un importo complessivo di 10.400 euro IVA inclusa.
“Un momento atteso – si legge in una nota di Palazzo San Bernardino – vissuto con emozione da chi era presente, mentre l’oscurità lasciava spazio alle immagini e alla scenografia luminosa che ha avvolto l’intera facciata.
La proiezione trasforma la Rocca in un racconto visivo che crea un percorso che unisce la Rocca Pia e l’Anfiteatro di Bleso, dove sarà possibile ammirare le installazioni dedicate.
Un invito aperto a Cittadini e visitatori a tornare, vivere e condividere questo appuntamento che fa della nostra città un luogo di “poetica della luce” sotto le stelle”.
