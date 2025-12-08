TIVOLI – Natale più bello, 10 mila euro per illuminare la Rocca Pia

Ieri, domenica 7 dicembre, per il secondo anno consecutivo la Rocca Pia di Tivoli è stata protagonista della “Poetica della luce” inaugurando il videomapping che accompagnerà tutto il periodo delle festività natalizie.

Per il progetto artistico denominato “La Poetica della Luce – Light Art in Tivoli” l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha previsto una spesa complessiva di 25 mila euro, 20 mila dei quali concessi come contributo dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione dell’iniziativa “Light Art in Tivoli. Percorsi di valorizzazione artistica”.

“Un momento atteso – si legge in una nota di Palazzo San Bernardino – vissuto con emozione da chi era presente, mentre l’oscurità lasciava spazio alle immagini e alla scenografia luminosa che ha avvolto l’intera facciata.

La proiezione trasforma la Rocca in un racconto visivo che crea un percorso che unisce la Rocca Pia e l’Anfiteatro di Bleso, dove sarà possibile ammirare le installazioni dedicate.