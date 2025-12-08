GUIDONIA – Inaugurato il “Christmas Village”: un mese di eventi, mercatini e food

Ieri pomeriggio, domenica 7 dicembre, in tantissimi hanno partecipato all’inaugurazione del Christmas Village, al “Parco La Maddalena””, a Marco Simone-Setteville Nord, il quartiere residenziale al confine con Roma Capitale.

E’ “La Mia Eventi Srls” di Settecamini ad organizzare la manifestazione itinerante di un mese promossa dall’amministrazione comunale e prevista nel periodo compreso dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sono previsti: attrazioni per bambini, mascotte, spettacoli, mercatini, artigianato, food e addobbi: un villaggio per tutta la famiglia, ricco di magia, luci, musica e divertimento.

Per l’evento il Comune ha stanziato 70 mila euro, di cui 30 mila assegnati dalla Regione Lazio e altri 40 mila euro, come per le tre precedenti edizioni messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

“Fino al prossimo 6 gennaio 2026 sarà un susseguirsi di appuntamenti coinvolgenti e speciali – commenta in una nota il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo – Tra luci scintillanti, profumo di dolci e sorrisi condivisi, abbiamo dato il via a un periodo di festa che promette momenti di pura magia natalizia per adulti e bambini.

Confidiamo che in molti lo affolleranno, per vivere insieme ore spensierate”.

L’accesso al Villaggio sarà a titolo gratuito per il pubblico, con esclusione delle giostre e della pista di pattinaggio dove invece è previsto ingresso a pagamento.