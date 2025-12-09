“Su questa strada non ci sono rampe, è talmente impicciata che devo andare contromano”.

Francesco De Angelis, 75 anni, disabile dell’Albuccione di Guidonia

Francesco De Angelis, ha 75 anni, è stato impiegato presso la “Elt Elettronica Group” di Settecamini e dal 1972 risiede all’Albuccione, quartiere popolare alla periferia di Guidonia.

Sposato, padre di due figli, un uomo sempre attivo, appassionato dell’orto e capace di svolgere qualsiasi lavoro domestico.

Ma da 3 anni Francesco vive in una casa di riposo in via dei Castagni, la strada dove ha sede il Distretto sanitario di Guidonia che costeggia il Centro commerciale Tiburtino e l’ex ospedale psichiatrico di Martellona, oggi Italian Hospital Group, in via Tiburtina, una delle arterie più trafficate del Lazio.

Dal 2018, infatti, il pensionato è costretto su una sedia a rotelle in seguito ad una emorragia cerebrale che gli ha paralizzato la parte sinistra del corpo. Ma non gli ha spento la voglia di vivere e di essere autonomo.

Sopra e sotto, le condizioni dei marciapiedi in via dei Castagni e in via Tiburtina

Un desiderio che deve fare i conti con la realtà e coi marciapiedi di Via dei Castagni e di Via Tiburtina, praticamente vietati ai portatori di handicap in carrozzina, anche se motorizzata come quella di Francesco.

Marciapiedi dissestati e comunque realizzati senza la rampa d’accesso.

E laddove la rampa fosse presente, c’è la vegetazione ad ostacolare il transito.

Francesco De Angelis costretto a percorrere la strada contromano per l’assenza di una rampa sul marciapiede

Finora Francesco ha adottato l’unica soluzione possibile nel caso in cui voglia raggiungere l’Albuccione oppure il bar più vicino in via Tiburtina: transitare nella carreggiata contromano sperando di essere visto dagli automobilisti in transito.

Un azzardo troppo rischioso.

Per questo Francesco ha contattato la redazione di Tiburno.Tv per lanciare un appello all’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Com’è la vita da disabile carrozzato?

“Brutta, perché non posso muovermi, non posso dare niente. Non potendo camminare mi avvalgo della carrozzella”.

Ci racconta odissea quotidiana per uscire dalla clinica e raggiungere il bar più vicino per un caffè?

“E’ brutta, su questa strada non ci sono rampe, è talmente impicciata che devo andare contromano”.

Ha paura?

“Certo che ho paura”.

Vuole fare un appello all’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio?

“Caro sindaco, si faccia lei una passeggiata qui con la carrozzella, anche a piedi.

E’ piena di immondizia, a parte le barriere architettoniche, questa strada è bruttissima, è abbandonata da Dio e dall’amministrazione comunale”.