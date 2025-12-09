VALMONTONE – Riaperto il campo sportivo riqualificato con un milione di euro del Pnrr

Ieri, lunedì 8 dicembre, a Valmontone si è tenuta la cerimonia di riapertura del campo sportivo di Via dei Gelsi, il primo cantiere ad essere avviato, a gennaio 2024, nell’ambito degli interventi finanziati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con le risorse dei Piani Urbani Integrati, relativi a Poli di sport, benessere e disabilità, che hanno portato investimenti nei comuni al di fuori della Capitale per oltre 300 milioni di euro e in oltre 60 impianti.

Ieri a Valmontone è stato riaperto il campo sportivo riqualificato coi fondi Pnrr

A Valmontone, l’intervento di circa un milione di euro ha riguardato il rifacimento della pista di atletica, adattata agli standard previsti da norme e linee guida, oltre che accessibile ai diversamente abili, e il rifacimento e l’adeguamento degli spogliatoi nell’ottica dell’efficientamento energetico e dell’accessibilità.

Un momento della cerimonia di riapertura dell’impianto sportivo

“Riapre una struttura sportiva perfettamente a norma, riqualificata e accessibile, che garantisce inclusività, benessere e partecipazione – ha dichiarato il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna – Nel grande lavoro portato avanti dall’Amministrazione Gualtieri per la messa a terra degli investimenti del PNRR, iniziamo ora a raccogliere i frutti concreti.

È una data speciale, quella di oggi, e un giorno di festa per la comunità di Valmontone, che potrà ora vantare un nuovo campo sportivo, riqualificato e accessibile.

Il rispetto dei tempi non è solo un obbligo amministrativo, per quanto importante, ma è segno della volontà e della capacità di essere davvero vicini ai cittadini del nostro territorio, della volontà di tener fede a un impegno che si traduce in un risultato concreto di buona amministrazione, a vantaggio della vita dei cittadini”.