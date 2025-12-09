Il Comune di Mentana è pronto a dare il via ai lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico nella frazione di Castelchiodato.

Lo stabilisce la determina numero 438/A – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata venerdì 5 dicembre dal dirigente dell’Area Tecnica Federico Vittori.

Con l’atto viene stabilito di esperire una procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo plesso da destinarsi a scuola dell’infanzia ed a scuola primaria di primo grado.

L’importo a base di offerta per l’appalto dei lavori è stato quantificato in un milione 554.843 euro e 80 centesimi.

Mentre il progetto esecutivo redatto dall’Ingegner Giuseppe Cervarolo e approvato dalla Giunta Municipale lo scorso 29 maggio ha un importo da quadro tecnico economico pari ad un milione 970 mila euro.

Stando al disciplinare di gara – CLICCA E LEGGI IL DISCIPLINARE DI GARA - la realizzazione del nuovo edificio scolastico presuppone innanzitutto i seguenti interventi:

– demolizione/rimozione delle strutture esistenti (muri in cemento armato, parapetti, pavimentazioni e recinzioni);

– riprofilatura altimetrica del sito, prevedendo interventi di scavo e sbancamento, nonché la realizzazione di opere di sostegno, finalizzate a livellare e portare l’area alla stessa quota e permettere un’idonea sistemazione delle aree esterne, compatibile con gli accessi della nuova struttura.

La scelta progettuale prevede la demolizione e la successiva costruzione di un edificio ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ).

Il nuovo edificio sarà strutturato su due piani:

– un piano terra, dove si sviluppano i due corpi (scuola e mensa);

– un piano primo accessibile da una scalinata interna e di un ascensore interno (solo per il corpo scuola).

L’edificio scolastico si compone di 2 volumi a base rettangolare uniti da un terzo volume a mo’ di ventaglio, destinato all’accesso, all’accoglienza e alla distribuzione dell’utenza nelle varie aree.

All’esterno sarà posizionato un quarto volume, adibito a mensa (refettorio) sviluppato solo su un unico piano fuori terra.