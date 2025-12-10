MONTEROTONDO – Rinvenuto un ordigno bellico, chiuso un tratto di via Salaria

In riferimento all’articolo MONTEROTONDO – Rinvenuto un ordigno bellico durante i lavori del collettore, dal sindaco di Monterotondo Riccardo Varone riceviamo e pubblichiamo:
“Cari cittadini/e,
a seguito di un sopralluogo del genio militare si è ritenuto opportuno, in questa prima fase, di mettere in sicurezza l’ordigno bellico con un raggio di sicurezza di 30 metri e poi pianificare nei prossimi giorni con le autorità competenti la rimozione definitiva ed attuare le necessarie azioni di incolumità della cittadinanza.
Tra poco entrerà in vigore la chiusura al traffico di un tratto di Via Salaria, (indicato nell’immagine sopra) compreso tra l’angolo di Via Galvani e l’angolo di Via Aniene.
La viabilità rimarrà comunque garantita su Via Leonardo Da Vinci, in entrambe le direzioni.
PERCORSI ALTERNATIVI A SEGUITO DI ORDINANZA URGENTE SULLA VIABILITÀ:
1. La chiusura al transito veicolare di Via Salaria in entrambi i sensi di marcia, tratto compreso dall’intersezione con Via della Dogana all’intersezione
con Via Leonardo Da Vinci, dalle ore 20:30 del 10 Dicembre 2025 al termine delle operazioni;
2.L’istituzione in Via Salaria, corsia di marcia provenienza Roma direzione Rieti, dell’obbligo di svolta a destra in Via della Dogana, dalle ore 20:30 del 10 Dicembre 2025 al termine delle operazioni;
3. L’istituzione in Via Salaria, corsia di marcia provenienza Roma direzione Rieti, dell’obbligo di svolta a sinistra in Via Semblera per i veicoli superiori a 3,5t, dalle ore 20:30 del 10 Dicembre 2025 al termine delle operazioni;
4. L’istituzione in Via Salaria, corsia di marcia provenienza Rieti direzione Roma, dell’obbligo di svolta a destra in Via L. Da Vinci o sinistra in Via Aniene, dalle ore 20:30 del 10 Dicembre 2025 al termine delle operazioni
Per entrare a Monterotondo da Via Salaria provenienza “Rieti”: aperte via Aniene e via Alcide de Gasperi, con svolta a sinistra su via Aniene all’altezza incrocio con Via Leonardo Da Vinci”.