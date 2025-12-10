CASTEL MADAMA – Acceso l’albero di mattonelle di lana: inizia la magia del Natale

Ieri, martedì 9 dicembre, è stato inaugurato ufficialmente il calendario natalizio di Castel Madama, “Un Castello per Natale 2025”.

La giornata ha animato la piazza nel pomeriggio con un momento di intrattenimento per i più piccoli e la tanto attesa accensione dell’Albero di Natale 2025.

La serata si è conclusa con il suggestivo Concerto dell’Immacolata, a cura dell’Ensemble Giovanni Maria Nanino, e con l’accensione dell’albero realizzato con le mattonelle in lana create dalle abili mani di tante castellane e non solo.

«Vedere la piazza principale e le vie del paese così piene di famiglie e sorrisi è la gioia più grande – ha detto il Sindaco di Castel Madama Michele Nonni con grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa – L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, segna simbolicamente l’inizio delle nostre festività.

L’unione di cultura, tradizione e spirito comunitario è la formula vincente per valorizzare il nostro splendido borgo.

Le mattonelle che hanno permesso di realizzare uno splendido albero di Natale sono composte da un filo di lana che scalda e unisce l’intera comunità.

Un ringraziamento sentito va alla Pro Loco e a tutti coloro che hanno lavorato duramente e con impegno per rendere questo evento così speciale».

Anche l’Assessore alla Cultura, Stefano Scardala, ha sottolineato il valore culturale e sociale della manifestazione.

«Questa giornata rappresenta un momento importante non solo per l’Amministrazione, ma per l’intera comunità – ha detto il delegato – Dal pomeriggio dedicato ai bambini con Zucchero Filato e Live Sax, fino al Concerto dell’Immacolata nella cornice storica del Castello Orsini, ogni appuntamento ha offerto occasioni di condivisione e partecipazione.

La collaborazione tra Assessorato, Pro Loco e artisti ha reso possibile un evento di qualità, in continuità con la nostra tradizione».

Il Comune di Castel Madama invita la cittadinanza a partecipare ai prossimi appuntamenti del calendario natalizio, il cui programma sarà diffuso a breve.