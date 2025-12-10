TIVOLI - La scalinata del Ponte della Pace è un’opera d’arte

Oggi, mercoledì 10 dicembre, a Tivoli è stata inaugurata la scalinata che unisce Via Roma con il Ponte della Pace, oggetto di lavori di riqualificazione e pittura promossi dal Comitato Rione Via Acquaregna in collaborazione con ASA.

Il progetto decorativo è firmato dal Maestro Alessandro Aliberti, già autore della riqualificazione dei piloni del Lunganiene.

Alla cerimonia è intervenuto il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

“I colori rianimano i luoghi di Tivoli – commenta il sindaco Innocenzi sulla sua pagina Facebook istituzionale – Oggi abbiamo restituito alla Città la scalinata di accesso al Ponte della Pace, rinnovata grazie alla collaborazione con ASA e con il Comitato di Via Acquaregna.

È stata realizzata, da Alessandro Aliberti, un’opera artistica, che offre nuova vita e identità a uno spazio che da tempo aveva perso attenzione.

Inoltre, sono state sfalciate le aree circostanti, restituendo una parte dell’antica cinta muraria della Città ed è stata ripulita la stele in memoria di Peppino Impastato.

È così che continuiamo a prenderci cura di Tivoli, passo dopo passo, insieme a tutti i Cittadini”.