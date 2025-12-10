MONTEROTONDO – Rinvenuto un ordigno bellico durante i lavori del collettore

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, a Monterotondo Scalo è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente all’ultimo conflitto mondiale.

La scoperta è avvenuta durante gli scavi per la realizzazione del collettore Vallagati nel tratto di via Salaria compreso tra via Galvani e via Leonardo da Vinci: la zona è stata prontamente messa in sicurezza sotto la sorveglianza dei Carabinieri e della Polizia locale, in attesa del sopralluogo degli specialisti del Genio militare che forniranno tutte le prescrizioni del caso e in attesa del necessario intervento di bonifica.

ntervento complesso e articolato ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ). Dai primi rilievi dei militari, l’ordigno sembrerebbe della stessa tipologia di quello rinvenuto nel 2021 sempre in via Galvani che fu disinnescato con un i