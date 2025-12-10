MONTEROTONDO – Rinvenuto un ordigno bellico durante i lavori del collettore

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, a Monterotondo Scalo è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente all’ultimo conflitto mondiale.
La scoperta è avvenuta durante gli scavi per la realizzazione del collettore Vallagati nel tratto di via Salaria compreso tra via Galvani e via Leonardo da Vinci: la zona è stata prontamente messa in sicurezza sotto la sorveglianza dei Carabinieri e della Polizia locale, in attesa del sopralluogo degli specialisti del Genio militare che forniranno tutte le prescrizioni del caso e in attesa del necessario intervento di bonifica.
Dai primi rilievi dei militari, l’ordigno sembrerebbe della stessa tipologia di quello rinvenuto nel 2021 sempre in via Galvani che fu disinnescato con un intervento complesso e articolato (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
“Sono in attesa di partecipare a riunioni operative che, con tutta probabilità, saranno convocate già nelle prossime ore dalle Autorità preposte, nel corso delle quali verranno decisi i tempi e i metodi dell’intervento, che verrà effettuato da personale militare specializzato con l’adozione di tutte le misure di cautela e sicurezza previste dai protocolli – spiega il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone – È verosimile che, come nel 2021, sarà necessario prevedere la possibile evacuazione temporanea di un’area più o meno circoscritta della zona interessata, attivando un analogo piano di sicurezza e assistenza alla popolazione”.
Condividi l'articolo: