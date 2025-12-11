SANT’ANGELO ROMANO – Truffe agli anziani, i carabinieri spiegano come difendersi

Agiscono seguendo un copione collaudato.

Telefonano a casa di una persona anziana spacciandosi per un carabiniere, la spaventano raccontando che un figlio o un nipote è finito nei guai e riescono a portar via risparmi e gioielli.

I truffatori di anziani colpiscono ovunque, anche in un piccolo borgo come quello di Sant’Angelo Romano dove un mese fa si è registrato l’ultimo episodio.

Per questo l’Arma dei Carabinieri e l’amministrazione comunale hanno deciso di fare fronte comune a tutela della Terza Età.

Domani pomeriggio, venerdì 12 dicembre alle ore 17:00, presso il Centro Anziani in Piazza Santa Liberata i militari della locale stazione diretta dal Comandante Federico De Angelis terranno un incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe.

Un’occasione importante per imparare a riconoscere e a proteggersi dai tentativi di truffa più comuni.

L’iniziativa è particolarmente utile per gli anziani e per chi si prende cura di loro.

Saranno presenti il sindaco di Sant’Angelo Romano Antonio Cornacchia, l’assessora Luana Di Marte e la consigliera comunale Eleonora De Santis.