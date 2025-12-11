MENTANA – A Casali rubinetti a secco senza preavviso

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 11 Dicembre 2025

La segnalazione del lettore Antonio De Dominicis

Da Antonio De Dominicis di Mentana riceviamo e pubblichiamo:

“A Mentana, zona Casali, da stamattina alle 4 per l’ennesima volta ci troviamo senza acqua, in totale assenza di preavviso o giustificazione concreta.

È inaccettabile che disservizi di tale gravità vengano ignorati sia dalle autorità locali che dall’utenza stessa.

L’ACEA continua a operare impunemente, senza alcuna reale conseguenza, mentre i cittadini sono costretti a rinunciare a bisogni primari come l’igiene personale.

Il sottoscritto Antonio De Dominicis deve recarsi al lavoro senza la possibilità di lavarsi: questa situazione è indegna di un Paese civile.

Chiedo che venga data voce a questa emergenza e che si pretenda responsabilità e rispetto per i diritti fondamentali della persona”.

