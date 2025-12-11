TIVOLI – “Dammi 60 mila euro o ti sparo”: condannato a 7 anni per estorsione

Pretendeva di riscuotere da un malcapitato imprenditore il debito contratto con una terza persona alla quale avrebbe prestato il denaro.

Per questo ieri, mercoledì 11 dicembre, il Tribunale di Tivoli ha condannato in primo grado a 7 anni di reclusione e una multa di 9 mila euro il 59enne romano Mauro L. per estorsione e rapina.

Il Collegio presieduto da Laura Di Girolamo – a latere i giudici Sergio Umbriano e Matteo Petrolati – ha condiviso la ricostruzione della Procura di Tivoli e condannato l’imputato alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena, oltre al pagamento delle spese processuali.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, il 28 aprile 2014 Mauro L. si sarebbe presentato, insieme a Francesco G. – successivamente deceduto – e altri due sconosciuti, a casa di un imprenditore oggi 69enne di Valle Martella, chiedendogli minacciosamente la restituzione di 60 mila euro.

Si trattava di una somma equivalente a lavori eseguiti da un altro imprenditore di Roma, per conto del 69enne e mai pagato, che però aveva preso soldi in prestito dai quattro uomini.

Il commando avrebbe mostrato una pistola al 69enne e prima di andar via i quattro avrebbero annunciato che si sarebbero presto fatti vivi nuovamente, sollecitandolo a trovare il denaro.

Fatto sta che qualche giorno dopo Mauro L. si ripresentò sotto casa dell’imprenditore di Valle Martella, ma stavolta insieme a 4 uomini, uno in più della prima spedizione.

“Spariamo a te e ai tuoi figli”, avrebbero promesso gli estorsori mostrando anche dei proiettili al 69enne, costringendolo così a consegnare i 250 euro che aveva in tasca.

A quel punto, il 6 maggio 2014 la vittima si rivolse ai carabinieri di Colonna: durante le indagini gli investigatori riscontrarono che Mauro L. e Francesco G. tenevano sotto scacco l’imprenditore di Roma e durante la perquisizione delle rispettive abitazioni dei due estorsori fu rinvenuta e sequestrata documentazione relativa al rapporto commerciale esistente tra il costruttore romano e il 69enne di Valle Martella.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni.