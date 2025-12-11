MONTEROTONDO – Palazzetto dello Sport, 240 mila euro per la manutenzione straordinaria

Il Comune di Monterotondo prosegue la riqualificazione del Palazzetto dello Sport di via Monviso allo Scalo.

Lo stabilisce la determina numero 5324 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, mercoledì 10 dicembre, da Sabrina Montebello, dirigente del Dipartimento Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Con l’atto viene affidato il secondo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo alla ditta “F. P. Appalti Srl”, risultata seconda in graduatoria nella procedura aperta bandita il 10 giugno 2024 da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.

La prima classificata, la “Zaira Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l.” di Napoli, si era aggiudicata l’appalto offrendo uno sconto pari al 25,517%, rispetto ai 215 preventivi presentati.

Tuttavia il 7 ottobre scorso il Comune di Monterotondo ha risolto il contratto con la “Zaira” per inadempimenti contrattuali ed è stata quindi interpellata la seconda classificata: la “F. P. Appalti Srl” ha offerto un ribasso 25,503% pari a un totale di 239.676 euro e 30 centesimi.

Il 2 settembre 2024 con la determina numero 3194 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - era stato affidato il primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport alla ditta “Consorzio Stabile Telegare” di Caltagirone in provincia di Catania risultata prima in graduatoria con un ribasso pari al 24,72878% per un importo complessivo di 217.565 euro e 70 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).