GUIDONIA – Via Tiburtina, carcasse d’auto e rifiuti in fiamme nella discarica dei rom

Le fiamme hanno avvolto le carcasse di auto e i rifiuti abbandonati anni fa dai rom.

Così nella tarda serata di sabato 13 dicembre un incendio è divampato in un terreno a ridosso della via Tiburtina di proprietà del Centro Agroalimentare Romano di Setteville di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, uno o più piromani sono entrati in azione verso le ore 20 in un terreno ubicato al chilometro 17,500 della via Tiburtina tra l’antica Basilica di Santa Sinforosa risalente al IV-V secolo dopo Cristo e il complesso del Car.

I primi ad intervenire sul posto sono state le guardie particolari giurate della “Sicuritalia” addette alla vigilanza del Car che hanno allertato i Vigili del Fuoco e il Numero unico per le emergenze 112.

Otto le carcasse di auto divorate dalle fiamme senza contare i rifiuti bruciati sul terreno.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, fino a qualche anno fa il terreno era utilizzato come discarica abusiva dai rom della zona sorpresi dalle guardie giurate del Car e denunciati dai Carabinieri Forestali di Guidonia per l’abbandono di rifiuti recentemente bonificati prima dell’avvio dei lavori per l’ampliamento del Centro Agroalimentare Romano.