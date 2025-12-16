GUIDONIA – Sei “zozzoni” sanzionati per abbandono di rifiuti in strada

Nella giornata di ieri, lunedì 15 dicembre, a seguito di una pianificata attività di appostamento, gli ispettori del Fedra-Nucleo Tutela Ambiente hanno elevato sei sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti cittadini sorpresi, e identificati, mentre abbandonavano i loro rifiuti lungo via Pascoli e via Belli, a Setteville.

L’attività degli ispettori del Fedra-Nucleo Tutela Ambiente è continua, tanto da avere elevato, soltanto dal 20 ottobre 2025 al 19 novembre 2025, 17 verbali, per un importo complessivo di 6.500 euro.

L’attività di vigilanza ha interessato l’intero territorio comunale.

“Condanno con fermezza i comportamenti incivili di chi abbandona rifiuti lungo le strade o in aree e spazi pubblici. Tali gesti compromettono l’immagine della nostra Città, vanificando l’impegno quotidiano di quanti operano con dedizione per la pulizia e il mantenimento del decoro del nostro territorio”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.