SABINA ROMANA – Natale di solidarietà, la Polizia Locale consegna 300 doni ai bimbi ricoverati

Questa mattina, mercoledì 17 dicembre, una delegazione della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Sabina Romana, guidata dal Comandante Alberto Del Sordo che ha ideato l’iniziativa, insieme a due agenti, si è recata presso il reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma per consegnare circa 300 regali raccolti nei giorni scorsi attraverso diverse iniziative di solidarietà.

L’incontro ha rappresentato un momento di grande emozione e vicinanza: i doni sono stati distribuiti ai piccoli pazienti ricoverati, tra cui anche i bambini provenienti da Gaza, portando un sorriso e un segno concreto di affetto in un periodo particolarmente delicato.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra istituzioni e comunità locali, ha voluto sottolineare l’importanza della solidarietà e della condivisione durante le festività natalizie, trasformando la generosità dei cittadini in un gesto tangibile di speranza e vicinanza.

Il Comune e l’Unione dei Comuni della Sabina Romana ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta dei doni e ribadiscono il valore di queste azioni che uniscono territori e persone in nome della solidarietà.