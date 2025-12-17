TIVOLI – Il sindaco cerca nuovi manager per le società municipalizzate

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha avviato una selezione per la ricerca di manager ai quali affidare la gestione delle tre società partecipate dall’Ente.

Il sindaco Marco Innocenzi insieme a Francesco Girardi di Asa Tivoli Spa ed Emilio Ernst di Asa Servizi Srl

Ieri, martedì 16 dicembre, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune i rispettivi avvisi per la presentazione di candidature per la nomina di amministratore della municipalizzata dei rifiuti Asa Tivoli Spa – CLICCA E LEGGI L’AVVISO -, di Asa Servizi S.r.l. – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – e di Tivoli Forma S.r.l. – CLICCA E LEGGI L’AVVISO -, società – quest’ultima – che gestisce l’Istituto professionale Rosmini.

La durata in carica degli Amministratori Unici è fissata comunque per un massimo di tre esercizi sociali. La data di scadenza coincide con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Chiunque sia interessato a ricoprire l’incarico può far pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo info@pec.comune.tivoli.rm.it, la propria candidatura.

L’istanza deve pervenire, pena l’esclusione, entro il giorno venerdì 02/01/2026 ore 14.

Tra i requisiti previsti per tutti e tre gli incarichi, il diploma di laurea (vecchio ordinamento), oppure la laurea specialistica o laurea magistrale per i corsi di nuovo ordinamento, in discipline giuridiche, economiche, aziendali o ingegneristiche oppure l’iscrizione ad ordini professionali (Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ingegneri, Revisori, Consulenti del Lavoro).

Gli incarichi verranno assegnati tramite valutazione dei curricula, delle esperienze professionali e delle motivazioni dei candidati interessati, in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla normativa e dalle regolamentazioni vigenti.

L’ingegner Francesco Girardi, dal 2014 amministratore unico di Asa Tivoli Spa

Emilio Ernst, dal 22 luglio 2022 amministratore unico di Asa Servizi Srl

La professoressa Maria Laura Giovannelli, Amministratore unico della società in house “Tivoli Forma Srl”

Lo scorso 14 luglio il sindaco Marco Innocenzi aveva confermato la professoressa Maria Laura Giovannelli come Amministratore unico della società in house “Tivoli Forma Srl” fino al 31 dicembre 2025 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La ex preside dell’Istituto tecnico “Enrico Fermi” era stata nominata per la prima volta dall’ex sindaco Giuseppe Proietti con decorrenza il 30 giugno 2022 per 3 anni ovvero fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.