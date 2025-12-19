GUIDONIA – Aeroporto, 40 anni fa moriva il Tenente Maurizio Simone

Ieri, giovedì 18 dicembre, in occasione del 40esimo anniversario della scomparsa di Maurizio Simone, la Città di Guidonia Montecelio ha voluto onorare la memoria dell’ufficiale dell’Aeronautica militare deceduto all’aeroporto “Alfredo Barbieri”.

Durante un lancio di addestramento, l’ufficiale, insignito della medaglia d’oro al valore aeronautico, notando che un allievo si trovava in grave pericolo a causa di difficoltà nell’apertura del paracadute, sacrificò la propria vita nel tentativo di soccorrerlo, prolungando volontariamente la propria caduta libera.

Ieri la cerimonia si è tenuta nel piazzale antistante l’ingresso dell’aeroporto militare di Guidonia intitolato proprio al Tenente Maurizio Simone.

“Abbiamo, come collettività, il dovere morale di onorare chi ha servito il Paese con onore e disciplina – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Ricordare figure come il Tenente Maurizio Simone e il Generale Alessandro Guidoni significa rafforzare il legame storico e profondo tra Guidonia Montecelio e l’Aeronautica Militare.

Un legame che si legge nella nostra storia, si riconosce nei luoghi, si sente nell’identità della nostra comunità. La toponomastica cittadina, che porta i nomi di coloro che hanno perso la vita in servizio, è testimonianza viva di una memoria che non si spegne.

La nostra Città, oggi come ieri, è vicina all’Aeronautica Militare, ai suoi uomini, alle sue famiglie.

E rinnova l’impegno a non dimenticare”.