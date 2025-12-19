Il Comune di Monterotondo aggiorna la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Lo stabilisce la determina numero 1102 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 16 dicembre dalla Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie Laura Felici.

Dall’atto emerge che il Comune di Monterotondo il 07 settembre 2010 ha indetto il nuovo bando generale per l’assegnazione delle case popolari, ma soltanto il 29 novembre 2022 la Giunta Comunale presieduta dal sindaco Riccardo Varone ha nominato la Commissione per la formazione della Graduatoria.

La graduatoria provvisoria era stata approvata il 28 dicembre 2023 sulla base delle domande pervenute fino alla data del 30 novembre 2023.

Il 17 ottobre 2024 la Dirigente Laura Felici aveva invece approvato la graduatoria definitiva.

In questi mesi la Commissione ha esaminato la documentazione integrativa a corredo delle domande pervenute fino al 30 novembre 2025 e ha stilato la graduatoria definitiva (CLICCA E LEGGI LA GRADUATORIA DEFINITIVA).

Nell’elenco aggiornato figurano 311 famiglie aventi diritto.

Al primo posto con 15 punti ci sono ben 12 nuclei, seguiti da tre famiglie in seconda posizione con 13 punti.

Seguono al terzo posto ben 32 nuclei a pari merito con 12 punti.

In quarta posizione a pari merito risultano altre tredici famiglie con 11 punti, davanti a 42 famiglie aventi diritto con 10 punti.

In fondo alla lista, undici famiglie con un solo punto e nove famiglie con un punteggio pari a zero.

Per la cronaca, la Commissione ha respinto le domande di 41 famiglie escluse dalla graduatoria definitiva (CLICCA E LEGGI L’ELENCO DEGLI ESCLUSI).

Ad ottobre 2024 in graduatoria per una casa popolare figuravano 253 aventi diritto, 68 in meno di oggi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).