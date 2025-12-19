MONTEROTONDO – Ordigno bellico inesploso, conto alla rovescia per evacuare lo Scalo

Saranno effettuate domenica 21 dicembre, dal personale del 6° Reggimento Genio Pionieri dell’Esercito, le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 1000 libbre, rinvenuta l’11 dicembre scorso al chilometro 24.200 della via Salaria, a Monterotondo Scalo.

L’ordigno, residuato bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato scoperto durante i lavori di scavo del nuovo collettore e prontamente segnalato alla stazione dei Carabinieri di Monterotondo.

Le operazioni prevedono la messa in sicurezza in loco della bomba (despolettamento e disinnesco) ed il suo successivo trasporto per le procedure di brillamento, in una cava in disuso all’interno di una zona disabitata del Comune di Mentana.

Il complesso piano di sicurezza predisposto scatterà alle ore 7.30, con l’avvio dell’allertamento e il posizionamento delle forze dell’ordine ai posti di blocco previsti.

Nelle successive due ore l’intera area urbana ed industriale compresa nel raggio di sicurezza di 755 metri dal luogo di ritrovamento (zona rossa) sarà completamente evacuata e verrà interrotta la fornitura di energia elettrica e del gas.

Alle ore 10.00, segnalato dal suono di una sirena, scatterà nell’area il divieto di transito pedonale ed animale, la chiusura totale del traffico veicolare e ferroviario nonché il divieto di sorvolo nell’intera area delle operazioni. Subito dopo inizieranno le attività di despolettamento e disinnesco dell’ordigno da parte degli specialisti del Genio Pionieri.

Le operazioni comporteranno l’evacuazione dalle abitazioni di circa 2500 residenti, per l’ospitalità e l’assistenza dei quali sono state allestite strutture di accoglienza presso: plesso scolastico “Raggio di sole” (via Monte Pelmo), Comitato di quartiere Piedicosta (via dell’Artigianato), Auditorium chiesa di San Martino (via di San Martino, 272). Le strutture saranno presidiate dai volontari di Protezione civile e saranno forniti “lunch box” con pasti freddi.

Una quarta struttura di accoglienza, presso il Centro Socioeducativo riabilitativo diurno intercomunale (CSRDI) di via Don Milani, è riservata a persone con particolari necessità di assistenza.



Per raggiungere le strutture di accoglienza e per tornare alle abitazioni ad emergenza conclusa sarà attivo un servizio di navetta bus (a partire dalle ore 7.30) da e per le aree di attesa per la popolazione: parcheggio Stazione via Martiri di Via Fani (adiacente Circolo Bocciofilo), piazzale dei Partigiani (adiacente stadio Pierangeli), via Nilde Iotti (incrocio via di Vallagati), via della Dogana (incrocio via San Martinello), via Aldo Moro (di fronte ingresso Fondazione Carlo Ferri).

Per informazioni e ogni tipo di segnalazione o richiesta di assistenza durante le fasi dell’evacuazione, restano attivi, fino alla fine dell’emergenza, il numero verde 800 951 166 e la mail dedicata: HYPERLINK “mailto:emergenza@comune.monterotondo.rm.it”emergenza@comune.monterotondo.rm.it.

La durata dell’operazione, dall’evacuazione completa all’intervento dei militari specializzati, al netto del trasporto dell’ordigno disinnescato al di fuori del territorio comunale, è stimata nell’ordine di tre/quattro ore.

L’esecuzione di tutte le fasi dell’operazione sarà costantemente comunicata tramite i canali Facebook, Telegram, WhatsApp e X istituzionali del Comune di Monterotondo.

Per il coordinamento delle molteplici attività sarà attivo il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Roma, in costante contatto con tutte le realtà operative riunite presso il Centro Operativo Comunale di via Adige 24.

Gli enti coinvolti a vario titolo nelle operazioni, oltre alla Prefettura, al VI° Reggimento Genio Pionieri di Roma e al Comune di Monterotondo, sono la Questura di Roma, il Comando provinciale dei Carabinieri, la Compagnia e la stazione di Monterotondo dei Carabinieri, il comando territoriale sud COMTER SUD, la Polstrada, la Direzione regionale di Protezione civile della Regione Lazio e la Protezione civile di Monterotondo, il Comune di Mentana, la Polizia locale di Monterotondo e di Mentana, la Croce Rossa regionale e di Monterotondo, l’Ares 118, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Polizia provinciale, la Asl Rm/5, l’Enac, l’Anas, associazioni di volontariato sociale oltre agli enti gestori e fornitori di reti e di servizi ferroviari, viari, elettrici, idrici e telefonici.

Il termine delle operazioni e la cessazione dell’emergenza saranno ufficialmente comunicati tramite i canali istituzionali.