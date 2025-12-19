Gli obiettivi sono ambiziosi.

Migliorare la sicurezza per pedoni e veicoli, ridurre l’impatto ambientale, valorizzare un quartiere trascurato e restituirgli spazi pubblici di qualità.

Sopra e sotto, alcune immagini attuali di Piedicosta a Monterotondo

C’è questo e molto altro nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a “intervento di rifacimento strada e sistemazione marciapiedi in località Piedicosta, a Monterotondo.

Lo stabilisce la delibera numero 390 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata giovedì 11 dicembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone.

Con l’atto viene approvato il progetto redatto dall’Ingegner Roberto Sorrentino di Monterotondo che prevede una spesa complessiva di 200 mila euro.

La somma occorrente è subordinata all’eventuale concessione del mutuo previsto per l’annualità 2025 da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

Secondo la relazione generale – CLICCA E LEGGI LA RELAZIONE GENERALE – dell’Ingegner Sorrentino, l’area interessata dall’intervento è quella di largo Gran Sasso che si sviluppa al termine di via Monti Sabini e vi confluiscono anche via dell’Aeronautica, via delle Murge e via San Domenico.

Attualmente è caratterizzata da marciapiedi in asfalto e cigli in calcestruzzo alti 10 centimetri sul lato sinistro della strada venendo da via Monti Sabini e su parte del lato destro.

I marciapiedi sono interrotti da numerosi cancelli carrabili e pedonali.

L’intervento prevede il rifacimento della sezione stradale e dei marciapiedi di contorno attraverso:

Due immagini di modellazione fotorealistica del progetto

– l’integrazione dell’attuale sistema di illuminazione pubblica con fari LED a basso consumo per migliorare l’efficienza energetica e l’illuminamento notturno delle aree interessate;

– la realizzazione di nuovi marciapiedi, in sostituzione degli esistenti in asfalto, con pavimentazione in betonelle autobloccanti, esteticamente più gradevoli e più idonne alla gestione delle acque meteoriche;

– l’inserimento di percorso tattile per ipovedenti all’interno del nuovo tracciato pedonale, al fine di garantire accessibilità e fruizione dello spazio anche ai soggetti con disabilità visiva nel rispetto delle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche;

– la creazione di un’area di aggregazione pubblica in prossimità di spazi residuali oggi degradati, che saranno riqualificati mediante installazione di panchine, cestini, nuove alberature;

– il completamento e miglioramento degli attraversamenti pedonali, in particolare garantendo la continuità del percorso pedonale proveniente dal sottopasso ferroviario che collega l’area con via Monte Circeo fino a largo Gran Sasso;

– la riqualificazione dell’area parcheggio attualmente esistente, ubicata nei pressi dell’area di aggregazione, tramite l’utilizzo di betonelle inerbite drenanti, che consentono la parziale permeabilità del suolo e una mitigazione dell’effetto isola di calore;

– la posa del nuovo manto stradale in conglomerato bituminoso, con successiva realizzazione della segnaletica orizzontale, e implementazione di quella verticale in corrispondenza degli attraversamenti e delle aree di sosta.