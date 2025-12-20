ROMA EST – Sequestrati giocattoli, materiali collanti e lubrificanti fuori norma

E’ stato sufficiente ispezionare tra gli scaffali per individuare migliaia di prodotti di vario genere, tutti fuori norma e destinati alla vendita al dettaglio.

Così giovedì 18 dicembre Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Agenzia delle Dogane insieme con Asl e Ispettorato del Lavoro hanno messo in atto un blitz in alcuni magazzini di via dell’Omo, nell’area industriale di Tor Sapienza, estrema periferia Est di Roma.

Secondo un comunicato stampa della Questura di Roma, i controlli sono stati ispirati dalla esigenza di arginare le irregolarità commerciali che potrebbero creare nocumento alla salute degli acquirenti, oltreché alla tutela del commercio, soprattutto in concomitanza con il periodo delle festività natalizie.

Il blitz ha portato alla scoperta di numerose irregolarità sfociate poi nel sequestro e nella sottrazione alla vendita al dettaglio di numerosi articoli di consumo.

Presso un primo sito commerciale sottoposto a verifiche sono state intercettate confezioni di luci LED non tracciate nella filiera di acquisto di origine.

Analogamente si è proceduto al sequestro di confezioni di olio lubrificante per auto per oltre 1000 Litri non compatibili con le licenze altrimenti necessarie per la gestione tenuta di prodotti petroliferi soggetti ad accisa.

Presso un secondo sito le irregolarità riscontrate hanno interessato invece decorazioni natalizie, commercializzate come giocattoli anche destinati a minori di 14 anni, ma in assenza degli standard di sicurezza richiesti per la tipologia di prodotti in narrativa.

Si è quindi proceduto al sequestro di stufe portatili e di piccoli elettrodomestici da cucina prive delle certificazioni e della marcatura C sui relativi imballaggi invece prescritta dalle normative di settore.

I due siti condividevano altresì la disponibilità di prodotti collanti, analogamente sottoposti a sequestro e sottratti dunque alla vendita in quanto prive delle marcature prescritte dalle norme vigenti.

Tra il materiale sequestrato vi sono anche 68 asciugacapelli, chiaramente rispondenti allo logiche di contraffazione rispetto a prodotti di una nota marca in commercio.

La Questura di Roma annuncia che controlli con le stesse modalità sono destinati a ripetersi nelle prossime settimane sempre in una logica Interforze, con la messa a fatto comune del know how di ciascuno degli enti coinvolti.