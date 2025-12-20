Il Comune di Tivoli esegue interventi di manutenzione del verde nel Parco di Villa Braschi, un’area verde di inestimabile pregio naturalistico e storico, dal 1923 inclusa nell’elenco dei beni vincolati.

Lo stabilisce la determina numero 3729 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 15 dicembre dal dirigente del Settore Ambiente Matteo Neri e pubblicata all’Albo Pretorio on line ieri, venerdì 19 dicembre.

Con l’atto viene affidata alla Ditta “Giardinaggio Pro di Mirko Proietti” con sede a Tivoli la potatura e la messa in sicurezza di 4 Pinus Pinea con la tecnica del tree climbing, compresa la raccolta e il trasporto ad impianto autorizzato dei residui, oltre all’esecuzione di un progetto strutturale di consolidamento su una alberatura per un importo complessivo pari a 12.688 euro.

Vale la pena ricordare che il 23 giugno scorso il Comitato di Quartiere Braschi presieduto da Fulvia Quinci ha presentato una petizione popolare indirizzata al Sindaco Marco Innocenzi e al Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Di Lauro.

Obiettivi: la riqualificazione di Villa Braschi e l’istituzione di un Centro Anziani nel Quartiere Braschi.

Secondo i cittadini, infatti, il parco è in completo stato di abbandono.

Per questo, a distanza di sei mesi, martedì scorso 16 dicembre la petizione dei cittadini è stata rilanciata dai consiglieri comunali di opposizione del Gruppo “Una Nuova Storia” Francesca Chimenti, Damiano Leonardi e Adele Porcari con un’interrogazione al Sindaco Marco Innocenzi e all’Assessore all’Ambiente Gianfranco Osimani (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena ricordare che recentemente il Comune di Tivoli ha già eseguito lavori di valorizzazione nel giardino storico del Parco di Villa Braschi.

Con la determina numero 3654 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata il 23 dicembre 2024 dal dirigente del Settore Ambiente Matteo Neri l’amministrazione aveva affidato un intervento di valorizzazione alla ditta “Biancucci s.r.l.” di Zagarolo per un importo complessivo pari a 71.192 euro e 66 centesimi, 50 mila dei quali finanziati dalla Regione Lazio.

Iniziati il 30 giugno scorso e terminati il primo settembre, i lavori hanno riguardato la realizzazione di una nuova area giochi per bambini.