TIVOLI – Bullismo al Convitto, gli studenti convocano l’Assemblea d’Istituto

Due alunni portatori di handicap vittime dei compagni di classe, un ragazzo e una ragazza disabili derisi con fotografie e filmati condivisi di chat in chat tra molti studenti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il caso di cyberbullismo al Convitto nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli svelato dal quotidiano Tiburno.Tv ha choccato l’opinione pubblica nazionale, ma ora è il momento della riflessione per gli studenti dell’Istituto superiore indirizzo Alberghiero, lo stesso frequentato dai due 16enni portatori di handicap e dai loro compagni di classe.

Così ieri, venerdì 19 dicembre, con la circolare numero 122 – CLICCA E LEGGI LA CIRCOLARE – la nuova Rettrice del Convitto, la professoressa Alessandra Lorini, ha convocato l’Assemblea degli studenti della Scuola Secondaria di II grado per lunedì 22 dicembre dalle ore 9.00 nell’Aula Montessori del Convitto Nazionale di piazza Giuseppe Garibaldi.

La Rettrice annuncia che “gli studenti minorenni che vorranno fare rientro a casa al termine dell’assemblea dovranno presentare richiesta, solo ed esclusivamente attraverso l’apposito libretto blu per le uscite – si legge nella Circolare – Gli studenti maggiorenni che vorranno uscire al termine dell’assemblea dovranno apporre la firma sull’apposito registro in portineria.

Sarà cura dei docenti in servizio registrare le uscite sul registro elettronico.

In tutti i casi l’assenza nelle ore successive al termine dell’assemblea d’Istituto concorre al calcolo”.