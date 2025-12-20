MENTANA – L’ordigno inesploso a Monterotondo trasferito nella cava di via del Pisciarello

E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 1000 libbre inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta l’11 dicembre scorso al chilometro 24.200 della via Salaria, a Monterotondo Scalo.

Una veduta aerea della cava in via del Pisciarello, nel Comune di Mentana

Domattina, domenica 21 dicembre, a partire dalle 7,30 scatta il complesso piano di sicurezza che culminerà presso la zona isolata della cava in via del Pisciarello, nel Comune di Mentana, dove la bomba verrà trasportata e fatta brillare dal personale del 6° Reggimento Genio Pionieri dell’Esercito Italiano, in coordinamento con le altre forze dell’ordine.

L’Amministrazione Comunale di Mentana informa la cittadinanza che per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza l’area interessata, comprendente il bosco di Gattaceca e via del Pisciarello, sarà interdetta entro un raggio di 400 metri, con divieto assoluto di accesso.

Per il trasporto dell’ordigno dal Comune di Monterotondo al Comune di Mentana saranno adottati specifici provvedimenti temporanei di viabilità, comprensivi di limitazioni e/o chiusure delle strade interessate, che verranno comunicati con successivi avvisi.



L’Amministrazione Comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e invita a rispettare scrupolosamente le indicazioni che saranno diffuse nei prossimi comunicati, al fine di garantire la sicurezza di tutti.