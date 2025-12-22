PALOMBARA SABINA – “Natale per tutti”, il Comune dona generi alimentari ai disagiati

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 22 Dicembre 2025

Su 51 domande, 44 accolte e 7 respinte

Derrate alimentari in dono alle famiglie in difficoltà economica in occasione delle prossime festività natalizie.

Anche per questo anno, l’amministrazione comunale di Palombara Sabina guidata dal sindaco Alessandro Palombi ripropone il progetto “Natale per tutti 2025”, iniziativa solidale a favore di cittadini e/o nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale residenti nel Comune da una data anteriore al primo gennaio 2020, con cittadinanza italiana/unione europea o cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che sia in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e con ISEE pari o inferiore a 7 mila euro.

Con la determina numero 141 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 18 dicembre dal Responsabile dei Servizi Sociali Flavio Carosini il Comune ha approvato la graduatoria: su 51 domande presentate entro il termine stabilito, 44 sono state accolte e 7 respinte.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA - Tubo rotto, strade allagate a Villalba

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 