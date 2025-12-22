TIVOLI – Città più bella, i farmacisti riqualificano l’aiuola pubblica

Si chiama “Adotta un’aiuola”, è un’iniziativa del Comune di Tivoli finalizzata all’affidamento ed alla manutenzione delle aree verdi e del verde pubblico di proprietà comunale mediante contratti di “sponsorizzazione” con privati, disponibili a farsi carico, a titolo volontario, della cura di piccoli angoli verdi.
Così la Farmacia Baldinelli ha adottato l’area verde antistante l’attività in piazza Bartolomeo della Queva, a Tivoli Terme.
“Desidero ringraziare la dottoressa Laura Baldinelli ed il dottor Marco Baldinelli dell’omonima farmacia che nel corso di questi giorni hanno contribuito alla riqualificazione dell’aiuola – ha detto il sindaco Marco Innocenzi in un post sulla sua pagina Facebook istituzionale – Un gesto importante, che testimonia quanto i Cittadini tiburtini tengano ai propri quartieri e alla Città.
Il decoro urbano e la vivibilità sono tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale.
Avere la consapevolezza che è un fine condiviso da tutta la cittadinanza ci consente di lavorare con più motivazione e determinazione”.
