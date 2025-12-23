GUIDONIA – Stefania Sandrelli a “Villa Dante”, applausi allo spettacolo di Natale dei pazienti

Oggi, martedì 23 dicembre, una giornata di festa, arte e condivisione ha animato Villa Dante, prestigiosa struttura del Gruppo INI a Guidonia Montecelio, in occasione dello spettacolo di Natale organizzato dal Centro DEMED, centro specializzato nella cura e nell’assistenza di pazienti con patologie neurodegenerative.

I referenti del Centro DEMED di Villa Dante, prestigiosa struttura del Gruppo INI a Guidonia

L’evento, molto atteso da pazienti, familiari e operatori, ha offerto al pubblico un ricco programma composto da canti natalizi e una pièce teatrale realizzata dagli stessi ospiti del Centro.

Un momento di grande valore umano, che ha messo in luce la forza espressiva e la vitalità di chi ogni giorno affronta sfide importanti, supportato dall’equipe multidisciplinare DEMED.

L’attrice Stefania Sandrelli insieme a Nadia Faroni

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza dell’ospite d’onore Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, che con la sua sensibilità e disponibilità ha salutato e applaudito i partecipanti.

L’attrice è stata accolta da Nadia Faroni e da Cristopher Faroni, Presidente del Gruppo INI, che ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di unire cultura e integrazione sociale.

«Questo spettacolo rappresenta l’essenza del lavoro quotidiano del Centro DEMED: restituire centralità alla persona attraverso percorsi che valorizzino la creatività e la relazione – ha dichiarato Cristopher Faroni – Siamo onorati della presenza di Stefania Sandrelli, che con la sua partecipazione ha dato un segnale forte di vicinanza e attenzione verso i nostri pazienti».

Visibilmente colpita dall’energia e dall’impegno dei protagonisti, Sandrelli ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa e per l’accoglienza ricevuta: «Sono orgogliosa e felice di essere qui, in questa struttura meravigliosa. Ho accolto con piacere questo invito», ha dichiarato Stefania Sandrelli, che ha sottolineato la valenza terapeutica che può avere la recitazione.

L’evento si è concluso tra applausi, sorrisi e un clima di festa condivisa, rafforzando il legame tra il Centro Demed, il Gruppo INI e il territorio. Una celebrazione del Natale che ha saputo unire cura, arte e comunità.