MONTEROTONDO – Randagismo, 1800 euro al pronto soccorso veterinario

23 Dicembre 2025

Il Comune affida il servizio di  microchip, vaccinazioni, primo soccorso e degenza

Per contrastare la problematica dell’abbandono e del randagismo il Comune di Monterotondo attiva il servizio veterinario e cura degli animali d’affezione.

Lo stabilisce la determina numero 1180 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, lunedì 22 dicembre dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene affidato il servizio a La Clinica degli Animali stprl” con sede legale in Via dei Partigiani 8, a Monterotondo, nota in città per il servizio specializzato di pronto soccorso veterinario e di chirurgia di emergenza. 

L’amministrazione comunale ha affidato alla Clinica il servizio veterinario e cura degli animali d’affezione, che comprende vaccinazioni, primo soccorso, degenza per un importo complessivo di 1.830 euro IVA Inclusa.

Lattenzione del Comune al fenomeno del randagismo si traduce anche con la promozione di eventi quali campagne di adozione, giornate “microchip day” ed altri eventi utili a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche inerenti la cura degli animali d’affezione.

