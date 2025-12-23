FIANO ROMANO – Riparte il Servizio di Infermiere di Famiglia e di Comunità

A Fiano Romano è operativo nuovamente a pieno regime a partire dal 1° dicembre 2025 il Servizio di Infermiere di Famiglia e di Comunità.

Il servizio, frutto della coprogettazione tra il Comune di Fiano Romano e la A.S.L. Roma 4, mira a fornire un punto di riferimento sanitario di prossimità per i cittadini, migliorando l’assistenza domiciliare e la gestione delle cronicità, essenziale per molte famiglie e anziani.

<< Dopo la fase di sospensione dovuta al commissariamento dell’Ente, abbiamo cercato e reperito le risorse economiche necessarie e siamo estremamente orgogliosi di aver riportato in piena operatività questo importante servizio – dichiara il Sindaco di Fiano Romano Davide Santonastaso – La sua ripartenza dimostra la nostra priorità assoluta: garantire un sostegno concreto e di prossimità a tantissime persone, famiglie e anziani, che necessitano di assistenza infermieristica sul territorio e meritano la massima attenzione da parte delle Istituzioni>>.

Come accedere al servizio

I cittadini di Fiano Romano interessati a usufruire delle prestazioni e dei servizi di assistenza dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) possono ricevere maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di accesso attraverso il proprio medico di medicina generale.