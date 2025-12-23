TIVOLI – Città più sicura, manganelli agli agenti della Polizia Locale

Tecnicamente sono definiti bastoni estensibili oppure mazzette distanziatrici. Volgarmente vengono chiamati manganelli o sfollagente.

Sono gli strumenti di autotutela di cui la Polizia Locale di Tivoli si sta per dotare.

Lo stabilisce la determina numero 3692 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 12 dicembre dalla Commissaria Eleonora Giusti, dal 17 novembre scorso Comandante del Corpo.

Dall’atto emerge che la “ANVU-Associazione Professionale Formazione Polizia Locale d’Italia” ha presentato un’offerta relativa alla fornitura di 37 mazzette di stanziatrici e relative fondine per un importo complessivo pari a 2.761 euro e 31 centesimi Iva compresa.

Si tratta di un’Associazione che da anni offre corsi specialistici per agenti di Polizia Locale, inclusa la formazione sull’uso di dotazioni di difesa come lo spray e il bastone distanziatore, essenziali per la sicurezza urbana e la gestione dell’ordine, con programmi teorico-pratici che seguono normative specifiche e mirano a migliorare le capacità operative e la sicurezza degli operatori, in linea con la Legge 65/86 e i decreti ministeriali.

La Comandante ha accolto la proposta considerando anche che per tale fornitura non risultano Convenzioni Consip attive.