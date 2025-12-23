RIGNANO FLAMINIO – Stasera al Teatro Paladino è “Christmas Time”

Si terrà questa sera, martedì 23 dicembre, dalle ore 21 al Teatro Paladino di Rignano Flaminio “Christmas Time”, la grande maratona musicale di Natale.

Il concerto aperto a tutti e a ingresso gratuito è organizzato da Artisti Associati col patrocinio del Comune di Rignano Flaminio e il contributo della Regione Lazio.

La musica come luce, la presenza come memoria, il Natale come speranza: le melodie più amate della tradizione natalizie prenderanno vita in una veste jazz potente, sofisticata ed avvolgente che conquisterà adulti, giovani e famiglie.

La serata sarà condotta dal giornalista Marco Rho.

Sul palco si alterneranno sette straordinarie interpreti: Alessandra Tzinisi, Giulia Pirazzi, Gloria Zaia, Agnese Brilli, Mary Esposito, Laura Barchi e Simone Sette.

I cantanti saranno sostenuti da una band d’eccezione composta da Mario Duchi al pianoforte, Matteo Esposito al basso, Michele Sacco al sax, Kezal alle percussioni e Armando Bertozzi alla batteria.