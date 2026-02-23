TIVOLI – Lotta, Barbara Devoti e Federico Ciammella protagonisti al Campionato Italiano U17

Una medaglia d’oro e una d’argento.

E’ il bottino conquistato dagli atleti della “ASD Tibur Coni Lotta” di Tivoli Terme al Campionato italiano Under 17 di Lotta libera femminile e maschile Fijlkam tenutosi sabato 21 e domenica 22 febbraio al PalaPellicone di Ostia Lido.

Sulle materassine si sono sfidati i migliori prospetti nazionali classe U17, per un totale di oltre 400 lottatori e lottatrici.

La società sportiva di Tivoli Terme presieduta da Fabiola Lancia ha schierato 5 atleti tutti pluri medagliati.

Sul podio più alto è salita Barbara Devoti, una delle atlete di punta in forza alla Tibur, già campionessa italiana Under 13, Under 15 e ora Under 17.

Appena 14enne, Federico Ciammella, figlio d’arte, si conferma atleta in piena ascesa in una gara che va oltre ogni aspettativa posizionandosi tra gli atleti più accreditati in una categoria non propriamente sua.

Il lottatore infatti arriva in finale, perdendola in un testa a testa con l’avversario 17enne al limite del tempo, salendo comunque sul secondo gradino del podio e conquistando la medaglia d’argento.

Al Campionato italiano Under 17 di Lotta la Tibur ha schierato anche gli atleti Sofia Mattoni, Francesco Badiglio e Massimo Carillo che non si sono qualificano.

“Siamo più che soddisfatti – commentano allenatori e presidente –della bellissima gara disputata dagli atleti tutti di un’etá inferiore rispetto alla categoria”.