ROMA EST – Fuggono in sella al motorino rubato: fermati due marocchini

Nella scorsa notte, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel quartiere Tor Sapienza, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due giovani di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziati dei reati di ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale di Roma, i Carabinieri hanno notato i due a bordo di un Honda SH in via di Tor Sapienza, periferia Est della Capitale.

Alla loro vista, i due marocchini hanno tentato la fuga a forte velocità e, dopo un breve inseguimento, hanno abbandonato lo scooter cercando di dileguarsi a piedi, ma sono stati prontamente raggiunti e bloccati.

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato lo scorso 2 febbraio nel quartiere Parioli ed è stato restituito alla legittima proprietaria.

La posizione di uno dei due fermati, un 18enne, si è ulteriormente aggravata ad esito dei rilievi foto-segnaletici, quando è risultato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma ad aprile 2025.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 18enne è stato associato presso l’Istituto Penale di Casal del Marmo mentre il minorenne, di 17 anni, è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza “Virginia Agnelli”.

Per fortuna, durante le fasi dell’inseguimento non si sono registrati feriti.