FARA IN SABINA – “Borghi da raccontare”, il progetto di Giuseppe Campochiaro

Sabato 28 febbraio alle ore 17:00, nella suggestiva cornice del Monastero delle Clarisse Eremite di Fara in Sabina, si terrà la conferenza “Borghi da raccontare”, un appuntamento dedicato alla valorizzazione dei piccoli centri italiani attraverso la comunicazione digitale.
L’evento, organizzato dalla Pro Loco Fara in Sabina APS e dal Comune di Fara in Sabina, si svolgerà proprio nel suo borgo, uno dei più affascinanti del territorio Sabino, noto per il suo centro storico medievale, i panorami sulla valle del Tevere e un patrimonio storico-artistico che racconta secoli di cultura, spiritualità e tradizioni locali.
Il contesto in cui nasce l’iniziativa è quello della crescente attenzione verso i borghi italiani come luoghi identitari, custodi di autenticità, tradizioni e qualità della vita. Negli ultimi anni, la comunicazione digitale ha assunto un ruolo centrale nella promozione territoriale: raccontare un borgo significa renderlo visibile, attrattivo e riconoscibile, senza snaturarne l’essenza. Proprio su questo equilibrio si fonda il progetto “Borghi da raccontare”.
Protagonista dell’incontro sarà Giuseppe Campochiaro, conosciuto al pubblico come “Viaggia con Wallace”, blogger e content creator che ha costruito negli anni una solida community online raccontando i borghi d’Italia attraverso esperienze dirette, immagini e narrazioni coinvolgenti.
Il suo lavoro non si limita alla semplice promozione turistica, ma punta a valorizzare l’identità dei luoghi, mettendone in luce le peculiarità storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche.
Durante la conferenza verrà illustrato nel dettaglio il progetto “Borghi da raccontare”: un’iniziativa che mira a creare una rete tra territori, amministrazioni, realtà associative e operatori locali, favorendo sinergie capaci di rafforzare l’attrattività delle piccole destinazioni.
Saranno approfonditi i temi della comunicazione digitale applicata alla promozione territoriale, dell’importanza dello storytelling autentico e delle strategie per rendere un borgo competitivo senza comprometterne l’identità.
L’evento rappresenta dunque un momento di confronto e riflessione rivolto a istituzioni, associazioni, operatori del settore e cittadini, con l’obiettivo di comprendere come i social media possano diventare strumenti concreti di sviluppo sostenibile e valorizzazione culturale.
Al termine della conferenza seguirà un coffee break, occasione informale per favorire il dialogo, lo scambio di idee e la nascita di nuove collaborazioni.
“Borghi da raccontare” non sarà soltanto una conferenza, ma un’opportunità per mettere al centro il territorio di Fara in Sabina, inserirlo in una rete più ampia di realtà virtuose e avviare un percorso condiviso di promozione consapevole e duratura.