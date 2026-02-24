TIVOLI – Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti

Si è insediato ieri, lunedì 23 febbraio, il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli per la consiliatura 2026–2030, eletto nelle consultazioni del 15–16 gennaio 2026, che hanno registrato un’ampia partecipazione degli Iscritti (322 votanti su 437 aventi diritto) (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nel corso della seduta di insediamento sono state conferite le cariche istituzionali: Presidente il Dott. Enrico Crisci; Vicepresidente la Dott.ssa Annamaria Carini; Consigliere Segretario la Rag. Patrizia Frangella; Consigliere Tesoriere la Dott.ssa Gemma Stampatore. Completano il Consiglio i Consiglieri Dott. Gian Nicola Acinapura, Rag. Patrizio Battisti, Dott. Daniele Campoli, Dott. Luca Procesi e Dott.ssa Valentina Torresi.

Il Consiglio, espressione della lista “Ascolto e Azione”, ha avviato i primi lavori operativi con un’impostazione orientata a metodo, collegialità e tracciabilità, adottando la delibera-quadro “Metodo di lavoro 2026” e una roadmap dei “primi cento giorni”, con l’impegno a una rendicontazione sintetica agli Iscritti sulle attività avviate e sugli obiettivi conseguiti. È stata inoltre definita la programmazione delle sedute consiliari, con prima seduta ordinaria il 05/03/2026.

A valle della seduta, il Consiglio ha incontrato informalmente il Collegio dei Revisori e il Comitato Pari Opportunità, registrando una comune disponibilità a collaborare nell’interesse degli Iscritti e dell’Ordine.

«Il voto ci consegna un mandato chiaro: essere presenti, concreti e misurabili nei risultati.

L’Ordine deve essere, ogni giorno, un punto di riferimento affidabile per gli Iscritti e per il territorio. Lavoreremo con ascolto, responsabilità e metodo: i primi cento giorni diranno subito se stiamo mantenendo gli impegni assunti», dichiara il Presidente Enrico Crisci.