MARCELLINA – Open Day per la Carta d’Identità Elettronica

Il Comune di Marcellina organizza nuovi open day dedicati al rilascio e al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Domani, sabato 28 febbraio, e sabato 14 marzo è prevista l’apertura straordinaria del Comune di Marcellina, per poter richiedere la carta d’identità elettronica in sostituzione del documento cartaceo in scadenza il 3 agosto 2026, data nella quale le suddette carte non saranno più valide.

Per partecipare agli Open Day CIE è necessaria la prenotazione dell’appuntamento tramite il sito comunale prenotopa.it/enti/marcellina a partire dalle ore 8.00 di lunedì 23 febbraio 2026 fino ad esaurimento disponibilità.

(N.B. La prenotazione è valida solo ed esclusivamente per l’emissione della CIE per una singola persona, altre istanze per ulteriori persone, anche se all’interno del nucleo familiare, non verranno gestite all’interno dello stesso appuntamento, e deve essere fatta indicando il nome del richiedente anche se minorenne).

Per espletare la richiesta, presso gli uffici comunali, bisognerà presentarsi muniti di:

• Vecchio Documento d’Identità Cartaceo (nel caso di smarrimento o furto la denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza)

• La ricevuta della prenotazione;

• Una foto recente in formato fototessera cartacea;

• Carta di pagamento elettronico

• È necessaria la presenza del richiedente anche se minorenne.

Orari apertura:

28 febbraio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle 15.00 alle 18.00

14 marzo 2026 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle 15.00 alle 18.00