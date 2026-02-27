MARCELLINA – Open Day per la Carta d’Identità Elettronica

Il Comune di Marcellina organizza nuovi open day dedicati al rilascio e al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Domani, sabato 28 febbraio, e sabato 14 marzo è prevista l’apertura straordinaria del Comune di Marcellina, per poter richiedere la carta d’identità elettronica in sostituzione del documento cartaceo in scadenza il 3 agosto 2026, data nella quale le suddette carte non saranno più valide.
Per partecipare agli Open Day CIE è necessaria la prenotazione dell’appuntamento tramite il sito comunale prenotopa.it/enti/marcellina a partire dalle ore 8.00 di lunedì 23 febbraio 2026 fino ad esaurimento disponibilità.
(N.B. La prenotazione è valida solo ed esclusivamente per l’emissione della CIE per una singola persona, altre istanze per ulteriori persone, anche se all’interno del nucleo familiare, non verranno gestite all’interno dello stesso appuntamento, e deve essere fatta indicando il nome del richiedente anche se minorenne).
Per espletare la richiesta, presso gli uffici comunali, bisognerà presentarsi muniti di:
• Vecchio Documento d’Identità Cartaceo (nel caso di smarrimento o furto la denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza)
• La ricevuta della prenotazione;
• Una foto recente in formato fototessera cartacea;
• Carta di pagamento elettronico
• È necessaria la presenza del richiedente anche se minorenne.
Orari apertura:
28 febbraio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle 15.00 alle 18.00
14 marzo 2026 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle 15.00 alle 18.00
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’informativa per il rilascio della CIE a questo link:Disposizioni per la prenotazione e il rilascio della carta di identità elettronica (CIE)
UFFICIO ANAGRAFE
Tel.: 0774.42701
E-mail: protocollo@comune.marcellina.rm.it