Torna sul ring Lorenzo Ratemi, 28enne di Guidonia, soprannominato “The Eagle”, e meglio noto come il pugile con due lauree.

Domani sera, sabato 28 febbraio, alle ore 20 il pugile sarà protagonista di una avvincente sfida contro Luka Tchilauri, 25enne georgiano, nell’ambito de “I magnifici 7”, evento pugilistico organizzato dal manager Davide Buccioni, con BBT Promotion, presso “Villa York Gianicolo” di via del Forte Bravetta 219, a Roma.

Il 29 novembre 2025 Lorenzo Ratemi ha vinto ai punti la sfida col francese Romain Bartra valevole per il titolo internazionale dei pesi Welter, dando ancora una volta dimostrazione del suo talento e dello stato di grazia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’11 ottobre 2025 davanti al suo pubblico nella Palestra comunale della sua Guidonia il pugile, allenato dai maestri Simone Autorino e Fabio Fantauzzi, aveva già conquistato il titolo internazionale Ibe dei pesi Super Welter battendo ai punti in 8 riprese Dzhanibek Dzhalilov, ucraino residente in Belgio, ottimo pugile con oltre 30 incontri da professionista in carriera (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ora per Lorenzo Ratemi si prospetta la chance della sfida per il titolo italiano.