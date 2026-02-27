TIVOLI – L’Ufficio Relazioni con il Pubblico si trasferisce

Il Comune di Tivoli informa la cittadinanza che, a decorrere da lunedì 2 marzo 2026, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sarà trasferito presso la nuova sede di Piazza del Comune n. 3.
L’ufficio osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
Martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il Comune invita la cittadinanza a prendere nota del cambiamento al fine di garantire un corretto accesso ai servizi.
