GUIDONIA – “Io non rischio”, Protezione Civile in piazza per la prevenzione

A Guidonia Montecelio torna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna informativa promossa dalla Regione Lazio basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

L’iniziativa è in programma sabato 7 marzo dalle ore 8,30 alle ore 18,30 in piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia e si pone l’obiettivo di preparare le famiglie, le scuole e le aziende a rispondere nella maniera appropriata ad eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche.

Organizza l’Associazione Rete Solidale, presieduta da Alessandro Roberti, in collaborazione con l’associazione di Protezione civile “NVG-Nucleo Volontari Guidonia”, guidata dal Presidente Valerio Innaro, insieme all’A.V.I.S. Comunale di Guidonia Montecelio, alla Pubblica Assistenza Croce Blu e alla Protezione Civile “V.V.A.A.” di Tivoli coordinata dalla Presidente Serena Di Paolo, con il patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio e della Regione Lazio.

Sono invitati i vertici della Protezione Civile regionale, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine del territorio.

Un evento per la sicurezza, la consapevolezza e la comunità che si propone di rafforzare la cultura della prevenzione, diffondere le buone pratiche di Protezione Civile e avvicinare i cittadini ai principi fondamentali di autoprotezione e partecipazione attiva.

“Perché “IO NON RISCHIO” – spiega il Presidente della “NVG” Valerio Innaro –non è solo uno slogan, è una chiamata alla responsabilità collettiva, un invito a riconoscere nella prevenzione e nella conoscenza gli strumenti più efficaci per salvaguardare sé stessi e la comunità.

Inoltre, questo evento rappresenta un importante momento di coesione e condivisione tra le associazioni che prenderanno parte alla manifestazione, rafforzando lo spirito di collaborazione e unità operativa”.

Durante la manifestazione saranno svolte attività informative, esercitazioni pratiche e momenti di confronto.

Inoltre sarà lanciata la campagna di adesione e reclutamento di nuovi volontari e verranno proposti percorsi educativi per i più piccoli sulle buone pratiche di Protezione Civile.

“Questo evento – conclude il Presidente Valerio Innaro – non vuole soltanto informare, ma ispirare.

Vuole ricordare a tutti che la Protezione Civile è un ponte tra le persone, un modello di servizio verso gli altri e un simbolo concreto di unità, coraggio e solidarietà”.