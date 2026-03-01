MORICONE – “Toponomastica da aggiornare”: sos dei residenti nella “strada fantasma”

Sulla carta risultano residenti in una strada che si interrompe nel bosco e non prosegue fin davanti alle loro abitazioni.

Nella realtà, i residenti di quelle case non esistono per i mezzi di soccorso, per il servizio di posta, per i corrieri e per i servizi sanitari.

Accade nel 2026 in via delle Pedicate, una strada perpendicolare alla Maremmana inferiore nel territorio del Comune di Moricone che costeggia il Parco dei Monti Lucretili.

Il 16 settembre 2025 gli abitanti hanno presentato al Comune di Moricone, all’Università Agraria di Moricone e all’Unione della Sabina Romana una richiesta di aggiornamento e modifica della toponomastica, ma da allora non hanno avuto alcuna risposta per questo hanno deciso di contattare la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv e lanciare un appello pubblico.

L’obiettivo degli abitanti è di prolungare la denominazione di “Strada dei Martini” fino davanti alle loro abitazioni attualmente ubicate – soltanto sulla carta – in via delle Pedicate.

I residenti nella zona di campagna hanno inoltre richiesto di assegnare i numeri civici ad oggi inesistenti.

“Per i mezzi di soccorso, per il servizio di posta, per i servizi sanitari, per i corrieri eccetera NOI NON ESISTIAMO! – si legge nella lettera al Comune di Moricone – Questo rafforzato anche dallo stato di degrado in cui versa questa zona di Moricone.

Recentemente i mezzi di soccorso hanno avuto problemi ad intervenire su dei pali pericolanti con fili della corrente appesi tra gli alberi, compromettendo la sicurezza dei passanti”.

A settembre gli abitanti avevano richiesto un sopralluogo all’amministrazione comunale di Moricone per valutare gli interventi di messa in sicurezza, forse anche i tecnici dell’Ente non trovano la “strada fantasma”.