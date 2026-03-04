PALOMBARA SABINA – Referendum Giustizia, per il “SI” arriva il Ministro Francesco Lollobrigida

Il “Comitato per il SI al Referendum” di Palombara Sabina scende in campo in vista del voto del 22 e 23 Marzo prossimi.
Il comitato presieduto da Amedeo Gemellino ha organizzato per venerdì 6 marzo alle ore 18 un incontro pubblico coi cittadini presso la Sala C.O.C. di viale Petrocchi 11, a Palombara Centro Centro.
A sostenere le ragioni del “SI” alla Riforma della Giustizia proposta dal Governo Meloni interverrà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.
Introduce il dibattito l’onorevole Alessandro Palombi, sindaco di Palombara Sabina e Componente della Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati, modera l’avvocato Eddy Sarnacchiaro, assessore agli Affari Legali.
Intervengono il giurista Massimo Fieramonti, l’avvocato e consigliere comunale di Marcellina Pietro Nicotera, l’avvocata Eliana Lelli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, l’avvocata Narcisa Roxana Stoinoiu, l’avvocato David Bacecci, Presidente dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio.