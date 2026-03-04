PALOMBARA SABINA – Referendum Giustizia, per il “SI” arriva il Ministro Francesco Lollobrigida

Politica, Tiburno Quotidiano / 4 Marzo 2026

Incontro aperto ai cittadini sulla Riforma costituzionale

Il “Comitato per il SI al Referendum” di Palombara Sabina scende in campo in vista del voto del 22 e 23 Marzo prossimi.

Il comitato presieduto da Amedeo Gemellino ha organizzato per venerdì 6 marzo alle ore 18 un incontro pubblico coi cittadini presso la Sala C.O.C. di viale Petrocchi 11, a Palombara Centro Centro.

A sostenere le ragioni del “SI” alla Riforma della Giustizia proposta dal Governo Meloni interverrà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Introduce il dibattito l’onorevole Alessandro Palombi, sindaco di Palombara Sabina e Componente della Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati, modera l’avvocato Eddy Sarnacchiaro, assessore agli Affari Legali.

Intervengono il giurista Massimo Fieramonti, l’avvocato e consigliere comunale di Marcellina Pietro Nicotera, l’avvocata Eliana Lelli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, l’avvocata Narcisa Roxana Stoinoiu, l’avvocato David Bacecci, Presidente dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  TIVOLI - Alessandro Giannetti, vertice per pianificare il recupero dell'auto nel fiume

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 